Em meio à pandemia da Covid-19, varejo perdeu mais de 135 mil lojas no segundo trimestre

Levantamento da CNC aponta que o varejo perdeu 135,2 mil lojas entre abril e junho deste ano. Número corresponde a 10% do total de estabelecimentos verificado antes da pandemia edit

247 - Levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC) aponta que o varejo perdeu 135,2 mil lojas entre abril e junho deste ano. O número corresponde a 10% do total de estabelecimentos verificado antes da pandemia do novo coronavírus e supera a perda anual registrada em 2016, que foi de 105,3 mil lojas.

Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a crise do setor coincidiu com a edição de diversos decretos estaduais e municipais que restringiram total ou parcialmente a circulação dos consumidores em estabelecimentos comerciais. “As vendas presenciais, historicamente a principal modalidade de consumo por parte da população, tiveram o volume muito reduzido neste período”, disse.

A previsão da CNC é que o setor chegue ao fim de 2020 com menos 88,7 mil estabelecimentos, em comparação com o ano passado, totalizando 1,252 milhão de lojas em todo o País.

