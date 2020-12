Em meio ao aumento de casos da Covid-19, prefeituras parcelam impostos e ampliam programas sociais

247 - Na contramão do governo Jair Bolsonaro, que fala em cortar subsídios e no fim do auxilio emergencial, diversas prefeituras estão adotando medidas para estimular a economia em meio ao aumento dos casos de Covid-19 no Brasil. Segundo reportagem do jornal O Globo, os municípios estão prorrogando os prazos para o pagamento de impostos e de programas de renda básica.

Em Curitiba, impostos e tributos como o IPRU e ISS poderão ser parcelados em até 36 vezes. Já em São Paulo, 480,1 mil famílias receberão ainda este mês as parcelas do programa da Renda Básica Emergencial referentes a outubro, novembro e dezembro, no valor mensal de R$ 100.

