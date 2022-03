Em meio ao tarifaço da Petrobrás, EUA pedem que Brasil amplie produção de petróleo

Apoie o 247

247 - As sanções impostas pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais ao petróleo russo levaram a secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, a participar de uma conversa de quase uma hora com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. De acordo com o jornal Valor Econômico, durante a videoconferência, realizada na última quinta-feira (10), Granholm teria pedido que o Brasil aumente a produção de óleo e gás como forma de ajudar a manter a regularidade da cadeia de suprimento no mundo.

Na sexta-feira, Albuquerque destacou que a conversa girou em torno da conjuntura internacional, afetada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia e que um dos temas abordados foi a “necessidade de aumentar a produção de petróleo o mais rápido possível” em nível mundial.

“Os países que têm estoque, como Estados Unidos, Japão, Índia e outros, estão liberando, mas também têm que ter o esforço de aumento da produção. Ela [Jennifer Granholm] me perguntou se o Brasil poderia fazer parte desse esforço, e eu falei ‘claro que pode’. Já estamos aumentando a produção, enquanto a maioria dos países da OCDE reduziu. Nós aumentamos nossa produção nos últimos três anos”, disse o ministro, de acordo com a reportagem.

O pedido dos EUA foi feito no mesmo dia em que a Petrobrás anunciou um aumento 18,77% para a gasolina e de 24,9% para o diesel. O gás de cozinha também foi reajustado em 16%. A Justiça Federal deu nesta sexta-feira (11) um prazo de 72 horas para o governo Jair Bolsonaro explicar os reajustes nos combustíveis.

