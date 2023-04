Em nova derrota do dólar, Bangladesh usa yuan para pagar a Rússia

Pagamento é referente a uma usina nuclear que Moscou está construindo no país do sul da Ásia edit

Reuters - Bangladesh e Rússia concordaram em usar o iuan para liquidar o pagamento de uma usina nuclear que Moscou está construindo no país do sul da Ásia, disse uma autoridade do governo de Bangladesh nesta segunda-feira (17).

Bangladesh está construindo a primeira de duas usinas nucleares em colaboração com a estatal russa Rosatom em um projeto de US$ 12,65 bilhões, 90% dos quais financiados por meio de um empréstimo russo reembolsável em 28 anos, com um período de carência de 10 anos.

"A Rússia queria que fizéssemos o pagamento em rublo, mas isso não é possível para nós. Portanto, concordamos em pagar em yuan chinês", disse Uttam Kumar Karmaker, funcionário sênior da Divisão de Relações Econômicas de Bangladesh, à Reuters.

O projeto ajudará a reduzir os frequentes cortes de energia que os analistas esperam piorar este ano, já que a capacidade de Bangladesh de importar combustíveis foi afetada após um rápido declínio no valor de sua moeda e reservas cambiais.

