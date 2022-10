Em nova manobra eleitoreira, governo Bolsonaro diz que irá zerar fila do Auxílio Brasil antes do 2º turno

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL), que antecipou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil aos beneficiários cadastrados, anunciou, nesta terça-feira (4), que irá incluir 500 mil novas famílias no programa de transferência de renda até o dia 30 de outubro, quando acontece o segundo turno das eleições no Brasil, diz o jornal Folha de S. Paulo. A medida faz parte de uma ofensiva para reverter a rejeição ao atual ocupante do Palácio do Planalto junto às camadas mais pobres da população, que votaram no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Com as medidas, o governo tenta impulsionar a campanha pela reeleição do presidente. No primeiro turno, Bolsonaro contabilizou 43,2% dos votos, contra 48,43% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença entre o atual mandatário e o petista foi de pouco mais de 6 milhões de votos”, ressalta a reportagem.

>>> Em manobra eleitoreira, Bolsonaro antecipa pagamento do Auxílio Brasil para até 5 dias antes do 2º turno

Na segunda-feira, o governo anunciou ter alterado o cronograma do pagamento do Auxílio Brasil, com os repasses sendo iniciados a partir do dia 11 e terminando em 25 de outubro, cinco dias antes do segundo turno das eleições no Brasil. Pelo cronograma original, os repasses começariam no dia 18 e terminariam no dia 31.

