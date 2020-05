Em SP, dólar turismo é vendido a R$ 6,63 e euro a R$ 7,05

247 - Em casas de câmbio de São Paulo o dólar em moeda de papel está sendo vendido a R$ 6,25 nesta quinta-feira (14). Para quem compra no cartão pré-pago, o valor é ainda maior: até R$ 6,63, segundo levantamento feito pelo UOL.

Em relação ao euro, os preços chegavam a R$ 6,73, no dinheiro, e a R$ 7,05, no cartão pré-pago. Para comprar libra esterlina, o preço atingia R$ 7,55, no dinheiro, e R$ 8,09, no cartão pré-pago.

Os valores foram consultados pela reportagem no site Melhor Câmbio por volta das 12h desta quinta (14).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.