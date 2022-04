Em um ano, encher o tanque do carro com gasolina ficou R$ 91 mais caro

Apoie o 247

247 - Um levantamento feito pelo Uol revelou que para encher o tanque de um carro de passeio com capacidade de 50 litros, com gasolina comum, o brasileiro está gastando em média R$ R$ 363,50, R$ 91 a mais que em 2021, quando era possível abastecer com R$ 272,50. O valor é 33,4% maior do que o registrado em abril de 2021.

Apenas em 2022, encher o tanque do carro ficou R$ 31,50 mais caro: em janeiro, era preciso gastar R$ 332. Em abril, apenas três meses depois, a conta subiu 9,5%.

>>> Bolsocaro: inflação dispara na prévia de abril e atinge maior valor em 27 anos

Atualmente o estado com a gasolina mais cara, segundo última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), é São Paulo, onde o litro chega a custar R$ 8,60. Ou seja: para encher um tanque de 50 litros, o motorista paulistano pode ter que desembolsar até R$ 430, valor 18,3% maior que a média nacional (R$ 363,50).

