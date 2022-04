Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula explica por que preços dos alimentos estão nas alturas no governo Bolsonaro

Governo Bolsonaro acabou com a política de reserva da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), criada no governo Lula/Dilma para ajudar na regulação de estoque de alimentos edit

247 - Em um vídeo de menos de um minuto, publicado na conta de Lula no Twitter, a equipe do ex-presidente explica de maneira simples e didática por que o preço dos alimentos no governo Bolsonaro está tão alto, elevando a inflação da cesta básica a 21% no acumulado dos últimos 12 meses.

O vídeo começa destacando produtos como tomate (94,65%), café (64,66%), batata (27,15%) e óleo de soja (23,75%), alguns dos itens que puxaram a inflação, e diz que o governo Bolsonaro acabou com a política de reserva de produtos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), criada no governo Lula/Dilma.

“O CONAB ajudava a regular os preços dos alimentos, mas o governo acabou com o estoque regulador do órgão. Tá caro e a responsabilidade você sabe de quem é!”

Assista:

Você sabe por que o preço dos alimentos está nas alturas? O CONAB ajudava a regular os preços dos alimentos, mas o governo acabou com o estoque regulador do órgão. Tá caro e a responsabilidade você sabe de quem é! #EquipeLula https://t.co/zQ2KmxlH8p pic.twitter.com/w1u9j0EPlI CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 16, 2022

