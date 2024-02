Embraer receberá aporte de R$ 500 mi do BNDES Mais Inovação para impulsionar tecnologia aeroespacial brasileira

Apoie o 247

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quarta-feira (7) investimentos de R$ 500 milhões destinados à Embraer, como parte do programa BNDES Mais Inovação. Esse financiamento será direcionado para o plano de investimento da empresa no período de 2023 a 2027, visando aprimorar e diversificar sua linha de produtos e serviços.

O montante total de R$ 650 milhões será empregado em projetos de desenvolvimento de novos produtos, processos e tecnologias, destaca o jornal O Estado de S. Paulo. Estes esforços estarão centrados na incorporação de tecnologias digitais para ganhos de eficiência e produtividade, bem como no desenvolvimento de tecnologias de mobilidade aérea sustentável, com foco na transição energética e na redução das emissões de carbono.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, enfatizou a importância desse investimento para impulsionar a inovação e a competitividade na indústria aeroespacial nacional. "O investimento significativo do BNDES no plano da Embraer reflete nosso compromisso com a inovação e a competitividade da indústria aeroespacial nacional, impulsionando a pesquisa no País em temas cruciais como emissão zero e inteligência artificial", afirmou Mercadante.

As iniciativas serão implementadas nos complexos industriais da Embraer em São José dos Campos (Unidade Ozires Silva), Gavião Peixoto e Botucatu, concentrando-se em temas prioritários como emissão zero, inteligência artificial, indústria 4.0 e competitividade da fuselagem.

Além disso, o financiamento está alinhado à Política Nacional de Inovação, à Política de Defesa Nacional e à Política Nacional sobre Mudança do Clima, promovendo a mobilidade sustentável, a transformação digital da indústria e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.

