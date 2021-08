Empresa ligada a Guedes é a mais cotada para a compra do Polo de Urucu, da Petrobras

247 - Segundo o Observatório Social da Petrobrás, a Eneva S/A deve comprar o Polo de Urucu, a maior reserva terrestre de gás natural, localizada na Bacia dos Solimões, no Amazonas. A empresa tem como principal acionista o banco BTG Pactual, fundado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, responsável pelo programa de privatizações do governo Jair Bolsonaro.

Levantamento do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps) mostra que o BTG Pactual, segundo o Relatório de Referência da Eneva de 2020, é dono de 21,3% do total das ações da empresa de energia Eneva S/A.

Outros importantes acionistas são o fundo de participações Cambuhy, do banqueiro Pedro Moreira Salles, dono do Itaú Unibanco, com 22,8% das ações, e as cariocas Dynamo Investimentos e Atmos Capital (que tem relação também com a Cosan, que se comprometeu a comprar a fatia de 51% da Petrobrás na Gaspetro), com 6,25% e 5,31%, respectivamente.

Polo de produção estratégico

Comprando o Polo de Urucu, a Eneva passará a ser a segunda maior produtora de gás natural do Brasil, pois a negociação envolve a venda de 10% da produção de gás nacional, pertencente à Petrobrás. Com isso, a empresa passaria, então, a produzir 14% de todo o gás brasileiro - mais que a Shell, que detém 11% da produção. Isso porque a Eneva possui outros ativos nos campos Azulão e Juruá, na região Norte.

O complexo de Urucu é responsável por 15% do PIB do Amazonas e por grande parte do abastecimento de petróleo e gás regional. Em dezembro de 2020, o polo foi responsável pela produção de 38% do gás natural e 18% do petróleo extraído do Norte e Nordeste.

