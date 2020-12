Empresário acusado de corrupção na Suíça e em Israel contrata Moro para atacar a Vale

O empresário israelense Benjamin Steinmetz contratou dois pareceres para usá-los contra a Vale, um deles de Sérgio Moro. O outro parecer é do também do jurista Pedro Serrano edit

247 - O empresário israelense Benjamin Steinmetz apresentou duas notícias-crimes contra a Vale envolvendo a ex-sociedade que ele manteve com a mineradora na Guiné. Steinmetz contratou dois pareceres, um deles do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, quando o ex-juiz estava na Wolff Moro antes de ser contratado pela consultoria Alvarez & Marsal. O outro parecer é do também do jurista Pedro Serrano. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico.

No parecer de Moro, por exemplo, o ex-juiz afirmou "que caso a investigação confirme os fatos apresentados pelo consulente e não sejam apresentadas excusas idôneas pelos investigados, os executivos da Vale teriam - em tese - prestado afirmações falsas e ocultado fraudulentamente do mercado e de seus acionistas as reais condições do negócio celebrado com a BSGR acerca dos diretos de exploração sobre Simandou e sobre os reais motivos da rescisão posterior".

A Vale investiu US$ 500 milhões, em 2010, para ser sócia de Steinmetz na mina de Simandou, na Guiné. O empresário teria pago propina ao governo do país africano sem a mineradora saber. Depois ele perdeu ação arbitral em Londres e foi condenado a ressarcir a Vale em US$ 2,2 bilhões, mas não pagou e teve os bens bloqueados.

