Empresários criticam veto de Bolsonaro e pedem a Maia que garanta prorrogação da desoneração da folha de pagamentos

Entidades reprfesentativas do setor industrial enviam carta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticando o veto de Bolsonaro e defendendo a extensão da desoneração como forma de preservar empregos após a pandemia edit

247 - Por meio de carta, entidades representativas do setor industrial se dirigiram ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e a líderes partidários em que criticam o veto de Jair Bolsonaro ao dispositivo que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores até o fim de 2021.

Manifestaram-se 36 associações, federações e sindicatos. Essas entidades defendem a extensão da desoneração como forma de preservar empregos.

“O impacto da reoneração da folha em meio à atual crise seria insuportável para esses setores e acarretaria consequências drásticas para os seus trabalhadores, empresas, consumidores e para o próprio Estado”, afirma o ofício, no qual as entidades pedem a “urgente reversão” do veto pelo Congresso, informa a jornalista Danielle Brant na Folha de S.Paulo.

Em entrevistas, Rodrigo Maia já afirmou acreditar que o veto de Bolsonaro será derrubado no Congresso.

Na terça-feira (7), o relator da medida provisória que incluiu a prorrogação da desoneração, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), qualificou a decisão de Bolsonaro como um erro.

