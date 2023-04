Empresários estrangeiros estão otimistas sobre economia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A 133ª Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Cantão, está sendo realizada em Guangzhou, província de Guangdong. Com expansão da área de exposição de importação, abrangendo 30 mil metros quadrados, a edição deste ano atraiu 508 empresas de mais de 40 países e regiões, como Canadá, Alemanha e Espanha.

Os empresários estrangeiros que participam da feira acreditam que o nível mais alto da abertura ao exterior da China fez da Feira de Cantão uma ponte para fortalecer a cooperação econômica e comercial e alcançar benefícios mútuos. Eles estão otimistas com as perspectivas de desenvolvimento econômico da China, e o bom ambiente de negócios do país também fortaleceu sua confiança na cooperação e no investimento de longo prazo com as empresas chinesas.

