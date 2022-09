Empresários lançam manifesto de apoio a Lula

Pequena empresa vê no petista a possibilidade de recuperação do setor, que representa 70% dos empregos gerados no país edit

Um grupo de empreendedores das micro e pequenas empresas lançou um manifesto de apoio à candidatura de Lula à Presidência da República. Assinado por empresários de diferentes setores, o documento afirma que o elenco de compromissos programáticos apresentado pelo candidato e baseado na credibilidade das medidas aprovadas em seus dois mandatos, Lula merece o apoio da micro e pequena empresa brasileira. O setor representa 70% dos empregos gerados no país.

Entre os destaques do manifesto, estão algumas medidas propostas pelo petista: reabertura das linhas de crédito com juros baixos e fácil acesso aos bancos públicos; ampliação do acesso às novas tecnologias por meio de financiamentos facilitados e parcerias com as universidades públicas; antecipação de financiamentos com os valores a receber no cartão de crédito e nas vendas a prazo; e ampliação das MPEs nas compras governamentais.

Segundo Paulo Feldmann, um dos organizadores do manifesto, Lula já mostrou nas suas gestões que tem preocupação com o desenvolvimento da pequena empresa. “Foi no governo do ex-presidente que conquistamos a lei nacional das micro e pequenas empresas, o Simples Nacional, o cartão BNDES e as MEIs (empresas individuais)”, afirma ele.

Uma outra proposta que tem agradado o setor é a criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Para o ex-presidente do Sebrae e ex-ministro do Turismo Luiz Barretto, esta medida pode significar um avanço expressivo para os negócios. “Um conjunto de medidas positivas serão geradas a partir de políticas públicas estruturadas e nada melhor do que uma instância governamental para organizar e desenvolver esse trabalho”, diz.

O manifesto tem um site próprio e está aberto a novas adesões. Os interessados podem acessar este link , onde também é possível ver os nomes que de quem já aderiu.

