Empresários ligados à Fiesp preparam manifesto em defesa da democracia inspirado em documento de 1978

247 - Empresários ligados à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) planejam reeditar o chamado “Documento dos Oito”, um manifesto assinado por grandes industriais em 1978 em defesa da democracia no País.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, os empresários alegam que Jair Bolsonaro provoca instabilidades que acabam por prejudicar as empresas.

Os signatários do manifesto de 1978 foram os empresários Antônio Ermírio de Moraes, José Mindlin, Cláudio Bardella, Severo Gomes, Paulo Villares, Laerte Setúbal Filho, Paulo Vellinho e Jorge Gerdau.

