Empresários não gostaram de ida surpresa ao STF com Bolsonaro

Integrantes do grupo Coalizão Indústria não se sentiram à vontade com a reunião que não estava prevista edit

247 - Alguns empresários que participaram nesta quinta-feira (7) de reunião com Jair Bolsonaro e com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, não gostaram de terem sido pegos de surpresa, de acordo com Guilherme Amado, da Época.

Os empresários da Coalizão Indústria, liderada por Marco Pollo, do AçoBrasil, estavam com Bolsonaro em uma reunião quando um assessor da presidência telefonou ao STF e Toffoli concordou em recebê-los.

Bolsonaro então anunciou, de surpresa, a ida ao Supremo. Os empresários não ficaram à vontade com a situação.

