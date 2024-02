Empresas brasileiras devem se beneficiar de oferta positiva de crédito em 2024, diz Fitch

Agência cita a melhoria no ambiente de negócios brasileiro, a inflação controlada e as quedas contínuas nas taxas de juros como fatores que vão impulsionar a economia local edit

(Reuters) - Desde o início do ano, várias empresas brasileiras têm se beneficiado da oferta positiva de crédito nos mercados local e internacional, afirmou a Fitch Ratings nesta terça-feira, uma tendência que se espera que persista nos próximos meses.

"O cenário atual deve permitir que emissores tradicionais e estreantes refinanciem suas dívidas, salvo quaisquer eventos que aumentem a aversão ao risco", disse a agência de classificação de risco.

A Fitch também acrescentou que, de modo geral, espera que os resultados financeiros das empresas brasileiras se beneficiem da melhoria da rentabilidade ao longo de 2024, o que contribuirá para a continuidade do acesso ao crédito.

"Fatores-chave como preços favoráveis de commodities e uma melhoria gradual no ambiente de negócios brasileiro, destacados pela inflação controlada e quedas contínuas nas taxas de juros ao longo dos próximos trimestres, devem impulsionar a atividade econômica", afirmou.

