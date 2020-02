Empresas brasileiras perdem R$ 452,2 bilhões em valor de mercado com epidemia

Os impactos do coronavírus na Bolsa de Valores brasileira levaram a Petrobras a uma perda da ordem de R$ 69,5 bilhões. A Vale perdeu R$ 43,6 bilhões, prejudicada também por mais um crime ambiental a caminho. No total, as empresas da Bolsa perderam R$ 452,2 bilhões em valor de mercado desde o dia 19 edit

247 - Os impactos do coronavírus na Bolsa de Valores brasileira levaram a Petrobras a uma perda da ordem de R$ 69,5 bilhões. A Vale perdeu R$ 43,6 bilhões, prejudicada também por mais um crime ambiental a caminho. No total, as empresas da Bolsa perderam R$ 452,2 bilhões em valor de mercado desde o dia 19.

A reportagem do portal Uol detalha o drama da minereadora brasileiros: "além da instabilidade do mercado, um navio-cargueiro encalhou e tombou a cerca de 100 quilômetros da costa brasileira, no canal da baía de São Marcos, no Maranhão, com cerca de 275 mil toneladas de minério de ferro pertencente à companhia."

Mais perdas se alstraram: "Ambev (R$ 25 bilhões), Bradesco (R$ 20,7 bilhões) e Itaú (R$ 20,1 bilhões) completam a lista das cinco maiores perdas do Ibovespa no período."

No total, as empresas da Bolsa perderam R$ 452,2 bilhões em valor de mercado desde o dia 19.