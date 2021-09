Empréstimos, rotativo do cartão e cheque especial serão impactados com aumento do IOF

Apoie o 247

247 - O imposto cobrado nas operações de crédito vai ficar um pouco mais caro à partir desta segunda-feira (20) depois do anúncio do aumento temporário do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) , feito na quinta-feira (16) por Bolsonaro, com o objetivo de financiar o Auxílio Brasil. Uma tentativa de dar nova roupagem ao Bolsa Família.

A mudança, que valerá até 31 de dezembro, amplia a alíquota de IOF cobrada sobre operações de crédito de pessoas físicas e jurídicas.

O IOF incide, atualmente, sobre operações de crédito, de câmbio, de seguros e de alguns investimentos, cobrado de diferentes maneiras em cada um deles.

Pessoas físicas passarão da atual alíquota de 0,0082% ao dia (equivalente a 3% ao ano) para 0,01118% ao dia (4,08% ao ano). Para as pessoas jurídicas, sobe de 0,0041% para 0,00559% ao dia (ou 1,5% para 2,04% ao ano).

Segundo a gestão nacional, a alteração renderá aos cofres públicos R$ 2,14 bilhões extras para custear o novo programa social, que ainda não tem valores definidos a serem pagos aos beneficiários.

