Energisa prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões em 2024

Reuters - A Energisa informou nesta segunda-feira que prevê investimentos de 6,1 bilhões de reais para o ano de 2024, conforme comunicado ao mercado.

Segundo a companhia de energia, serão 4,9 bilhões de reais para distribuidoras, 513,5 milhões de reais para transmissão e o restante será direcionado para a nova marca do grupo (re)energisa, para a distribuição de gás natural e para holdings e outras empresas.

