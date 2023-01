Enquanto EUA clamam por “quebra das cadeias”, China atrai mais investimentos estrangeiros

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - “Os investidores globais estão ansiosos para voltar à China fazer negócios”, noticiou recentemente o jornal britânico Financial Times, citando especialistas de instituições de investimento. A partir desta segunda-feira (9), a prevenção e o controle da epidemia de Covid-19 na China entrou numa nova fase, o que trouxe forte confiança aos investidores globais.

Nos últimos três anos, setores dos EUA sempre conseguiram distorcer argumentos para “fazer sentir sua presença”. Quando a China adotou políticas rigorosas para responder à grave situação epidêmica, eles alegaram que a confiança dos investidores estrangeiros estava em declínio, o que não seria bom para os negócios e que a China deveria “abrir a porta”.

Quando o governo chinês otimizou suas medidas de resposta à epidemia adotando mudanças, os mesmos setores norte-americanos alegaram que a epidemia não representava risco para as empresas estrangeiras na China. Em resumo, não importa o que a China faça, o ponto de vista permanecerá o mesmo: eles querem “mover” a cadeia industrial para fora da China por todos os meios. Este ato típico de padrão duplo reflete o preconceito enraizado de segmentos nos EUA contra a China e sua intenção de conter e suprimir o país asiático.

No entanto, há três anos eles não conseguem alcançar seu objetivo. Os dados mostram que, em 2020, os investimentos estrangeiros na China cresceram 6,2% em relação a 2019. Em 2021, o avanço atingiu 14,9%, quebrando pela primeira vez a marca de um trilhão de yuans.

Nos primeiros 11 meses de 2022, o uso real dos investimentos estrangeiros na China já ultrapassou o nível de todo o ano de 2021, com um aumento de 9,9%. Isto mostra que o mercado chinês sempre teve forte "atração magnética" para os investimentos estrangeiros.

Olhando para a economia norte-americana, a “recessão” se tornou um consenso nas previsões de economistas e investidores. Em 2022, o Federal Reserve adotou uma política agressiva de aumento das taxas de juros em resposta à alta da inflação interna. A comunidade econômica dos Estados Unidos aponta que os norte-americanos podem ter muitas dificuldades no primeiro semestre deste ano, devido aos efeitos do atraso da política monetária.

Alguns políticos estadunidenses deveriam se preocupar mais com seus assuntos domésticos e pensar menos em “derrubar a casa de outras pessoas”. As manobras políticas não podem afrontar as leis da economia. As tentativas de bloquear o acesso de outros só acabarão atrapalhando seu próprio caminho.

