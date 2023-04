Entenda por que o PT quer mudar a política de preços da Petrobrás

Apoie o 247

247 – O Partido dos Trabalhadores tem defendido a mudança na política de preços da Petrobras por entender que a atual política, implementada em 2016 pelo governo golpista de Michel Temer, é prejudicial aos interesses nacionais e aos consumidores brasileiros. A demora em mudar esta política tem, inclusive, desgastado a relação do presidente da empresa, Jean Paul Prates , com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A política atual da Petrobras segue uma lógica de reajuste diário dos preços dos combustíveis com base nas variações do preço do petróleo no mercado internacional e na taxa de câmbio. Segundo o PT, essa política tem resultado em preços muito elevados dos combustíveis, o que tem afetado diretamente a população brasileira, principalmente os mais pobres.

Além disso, o PT argumenta que essa política beneficia mais os acionistas da empresa e os investidores estrangeiros do que o povo brasileiro e a economia nacional. Para o partido, a Petrobras deveria ter uma política de preços que leve em conta o interesse nacional e o bem-estar da população, e não apenas a lógica do mercado financeiro.

Assim, o PT tem proposto mudanças na política de preços da Petrobras que levem em conta a capacidade de pagamento da população, a proteção do mercado interno e a segurança energética do país.

