Entidades enviam manifesto a Joaquim Silva e Luna pedindo o fim do PPI

247 - A Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet) enviou uma carta ao presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, pedindo mudança na atual política de preços dos combustíveis. A entidade pede para o general "recolocar a Petrobras dentro dos objetivos para os quais foi criada". As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo e reproduzidas pelo portal Uol.

O documento foi assinado também pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Conselho Federal de Economia (Cofecon) e pela Federação Brasileira de Geólogos (Febrageo).

As entidades questionaram a adoção pela Petrobrás da política de Preço de Paridade de Importação (PPI), que considera nos cálculos dos reajustes dos combustíveis as variações cambial e da cotação do petróleo internacional.

"A própria existência da Petrobras e sua liderança na exploração de águas profundas, bem como as reservas do pré-sal, foram demonstradas desnecessárias, já que pagamos preço de importação. Nenhum país no mundo produtor de petróleo e com refinarias adota este modelo de política de preços", disse o documento.

