"Entorno pragmático" de Lula manifesta preocupação após fala que assustou mercado

Apoie o 247

ICL

247 - No círculo de aliados 'pragmáticos' mais próximos do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), surgiu preocupação após a fala do petista com certo desdém em relação à 'tal responsabilidade fiscal', declaração que fez a bolsa cair e o dólar disparar

"Na expressão usada por um aliado não-petista, 'as cabeças pensantes' do PT sentiram o peso da queda de 3,35% na Bolsa e da alta de 4,08% no dólar em reação ao discurso de Lula em uma reunião aberta com parlamentares. Na definição de um observador muito próximo de Lula, a ala mais à esquerda do PT não quis passar recibo, mas 'as cabeças pensantes' do partido sentiram o baque", relata Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Ainda de acordo com a jornalista, Lula teria falado "mais do que devia" - segundo quatro aliados do presidente eleito - por estar pressionado por alas do PT a dar mais ênfase às pautas caras ao partido, que estariam sendo mal representadas na equipe de transição.

Apesar da turbulência, um aliado de Lula afirmou que este é o melhor momento para 'apanhar' do mercado. "Melhor isso acontecer agora, ele apanhar do mercado e acertar o rumo do que deixar para passar por isso no começo do governo. Por enquanto, temos tempo".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.