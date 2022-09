Entrada de dólares no Brasil é a mais fraca para o mês de agosto em 3 anos, diz Banco Central

Conta financeira teve saldo negativo de US$ 828 milhões, elevando a debandada acumulada desde março para US$ 19,463 bilhões edit

Reuters - O Brasil registrou ingresso líquido de 217 milhões de dólares pelo câmbio contratado em agosto, pior desempenho desde maio e o mais fraco para o mês em três anos, com as operações financeiras emendando o sexto mês consecutivo no vermelho, segundo dados do Banco Central divulgados nesta quinta-feira (8).

A conta financeira teve saldo negativo de 828 milhões de dólares --o pior para o mês desde 2020--, elevando a debandada acumulada desde março para 19,463 bilhões de dólares.

As operações comerciais mostraram superávit de 1,045 bilhão de dólares. Mesmo no azul, o número é o mais modesto para o mês desde 2014.

O BC informou ainda que nos dois primeiros dias de setembro o fluxo cambial ficou positivo em 422 milhões de dólares.

No acumulado de 2022, o superávit é de 21,607 bilhões de dólares, ante o de 21,016 bilhões de dólares de um ano antes.

