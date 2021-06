'Era esperado', diz Bento Albuquerque sobre aumento da bandeira vermelha da conta de luz em 52%

247 - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que na segunda-feira (28) falou em cadeia nacional de televisão sobre a crise hídrica brasileira, negando a possibilidade de um apagão e pedindo uso consciente de água e energia elétrica, disse ter visto com normalidade o aumento em 52% da bandeira vermelha da conta de luz nesta terça-feira (29).

O ajuste, na visão do ministro, era "esperado". "Essa questão do reajuste da bandeira tarifária de certa forma era esperado porque a geração nossa de energia se tornou mais cara em face da crise hídrica", falou à RedeTV.

Bento Albuquerque voltou a negar a possibilidade de racionamento de água ou energia elétrica. "Nós não trabalhamos com a hipótese de racionamento, não trabalhamos com nenhum cenário que venha a implicar em racionamento. O que temos feito, primeiro, monitorado nosso sistema 24 horas por dia. O que nós fizemos foi estabelecer governança para que as decisões possam ser tempestivas e tomadas no momento necessário, é isso que nós estamos fazendo, essa Medida Provisória que o governo encaminhou ontem para o Congresso visa também dar uma governança que transmita segurança jurídica para todos os agentes, e os ministérios que compõe essa câmara vão ter agilidade necessária para tomar as medidas no momento adequado".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.