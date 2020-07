Ernesto Araújo é patético e tem complexo de vira-lata, diz Mônica de Bolle

247 – A economista Mônica de Bolle, que vive nos Estados Unidos e leciona na universidade Johns Hopkins, condenou a demonstração de sabujice do chanceler Ernesto Araújo, que postou foto celebrando a independência dos Estados Unidos. Confira seu tweet e saiba mais sobre o caso:



Mais patético, impossível.

Complexo de vira-lata? Pois é. https://t.co/srzLYdkJyH — Monica de Bolle 🥝🥦 (@bollemdb) July 5, 2020

Acompanhado de ministros do governo, Jair Bolsonaro almoçou com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, na casa do diplomata, para celebrar a Independência dos EUA, comemorada neste sábado, 4 de julho.

Uma foto do evento foi postada nas redes sociais de Bolsonaro, que mencionou a data. O chanceler Ernesto Araújo também postou a imagem com a seguinte mensagem: “Na Embaixada dos EUA, celebrando o 4 de julho, dia da independência americana”.

Estão presentes na foto, além do ministro das Relações Exteriores, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e os ministros Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Fernando Azevedo (Defesa).

O evento reafirma a subordinação do governo brasileiro a Donald Trump. O almoço ocorreu após Bolsonaro sobrevoar áreas afetadas pelo chamado ciclone-bomba em Santa Catarina neste sábado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.