Espanha reabre fronteiras para turistas do mundo todo, mas Brasil fica de fora

247 – "A partir desta segunda-feira (7), a Espanha reabre suas fronteiras a turistas de praticamente todos os países do mundo que tenham sido vacinados contra a Covid-19, desde que as vacinas sejam reconhecidas pela União Europeia ou pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que a última dose tenha sido tomada com no mínimo 14 dias de antecedência. A medida, no entanto, não contempla os viajantes do Brasil. O país, ao lado da África do Sul, é considerado de 'especial risco epidemiológico' por causa de variantes potencialmente mais transmissíveis do vírus", informa a jornalista Denise Menchen , da RFI.

"A decisão de permitir a entrada de pessoas imunizadas na Espanha foi anunciada pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez em um feira de turismo realizada em Madri na segunda quinzena de maio. Na ocasião, ele afirmou que a medida valeria para cidadãos de qualquer país, o que gerou falsas expectativas em relação à liberação das viagens de brasileiros", completa ainda Denise.

