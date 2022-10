''Essa gente não gosta de pobre", diz Gleisi sobre novo ataque de Bolsonaro ao salário mínimo e aposentadoria

Projeto do governo fará com que o salário mínimo e os benefícios previdenciários sejam reajustados abaixo da inflação, prejudicando ainda mais o poder de compra dos brasileiros edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hofmann (PR), usou as redes sociais para qualificar como “absurdo” o projeto do governo Jair Bolsonaro (PL) que cria uma espécie de licença para gastos extrateto, mas prejudicando os benefícios previdenciários e o salário mínimo.

“Absurdo! Bolsonaro quer acabar com valorização do salário mínimo, aposentadorias e pensões. O plano é esse, às vésperas das eleições, enganam o povo, depois vai ser só osso, achatar a renda pra continuar farra do orçamento secreto. Essa gente não gosta mesmo de pobre, é desumana”, escreveu Gleisi no Twitter.

>>> Guedes prepara novo ataque contra o salário mínimo e benefícios previdenciários para depois das eleições

O plano da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, que seria apresentado após uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro (PL), prevê a desindexação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários, hoje corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, o que assegura a reposição da perda inflacionária para famílias famílias com renda de até cinco salários mínimos.

Na prática, a adoção da medida permitirá que os benefícios previdenciários sejam corrigidos abaixo da inflação, além de alcançar o salário mínimo e o seguro-desemprego.

