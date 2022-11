"Esse ano não tem tempo para discutir isso", diz relator sobre fim do orçamento secreto

Apoie o 247

247 - O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento do próximo ano, afirmou que não há mais tempo para incluir mudanças visando alterar as regras das chamadas emendas de relator, que integram orçamento secreto do governo Jair Bolsonaro (PL) e são utilizadas para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, ainda neste ano.

“Já temos muito para discutir agora. Se meter emenda de relator no meio, vai ser um Deus nos acuda, vai ter caco para todo lado”, disse Castro, de acordo com o jornal O Globo.

“Esse ano não tem tempo para discutir isso, não. Se for meter emenda de relator no meio desses problemas aqui, não dá tempo. Quando o Lula fizer a posse, montar a equipe, vai ter um debate com o Congresso para saber como vai ficar a emenda de relator daqui pra frente”, ressaltou o parlamentar.

A manutenção das emendas de relator interessa diretamente aos partidos do Centrão, bloco de apoio do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso. O adiamento das discussões sobre o assunto para o próximo ano significa a manutenção de R$ 19 bilhões por meio do mecanismo para atender interesses de deputados e senadores ao longo do primeiro ano do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Além da manutenção das emendas para o ano que vem, o Centrão quer usar a PEC da Transição para garantir o pagamento de cerca de R$ 8 bilhões em emendas de relator que estão bloqueados no fim deste ano devido ao teto de gastos”, ressalta a reportagem.

