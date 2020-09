"Esse foi o primeiro ano que o produtor de arroz teve lucro", diz ministra da Agricultura sobre alta dos preços

Jornal GGN – A ministra da Agricultura Tereza Cristina disse nesta quinta (10) que, com Jair Bolsonaro, os produtores rurais tiveram “seus custos cobertos e uma margem de lucro” pela primeira vez “em muitos anos”.

A declaração ocorre quando o preço do arroz dispara – há regiões em que os supermercados já parcelam o alimento no cartão de crédito – sem que o governo Bolsonaro aceite regular as exportações e o preço no mercado interno, usando recursos como os estoques reguladores da Conab.

“Esse foi o primeiro ano que o produtor rural de arroz teve seus custos cobertos e uma margem de lucro. Trabalharam no vermelho muitos anos… Então foi muito difícil a tomada dessa decisão”, disse a ministra. Com a crise do arroz, o governo decidiu zerar a taxa de importação de arroz em países de fora do Mercosul – algo que, segundo a ministra, “incomoda muito o produtor”.

A isenção da tarifa deve abrir caminho para a exportação de arroz dos Estados Unidos e da Tailândia, que produzem um grau mais próximo do que é consumido no Brasil.

