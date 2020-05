‘Está na hora de planejar a reabertura econômica, não de fazê-la’, diz Armínio Fraga, ex-presidente do BC

“As curvas aqui ainda não se inverteram, as tendências parecem ser de queda do fator R (que acompanha quantas pessoas são infectadas por cada um que está com o vírus), mas a nossa trajetória é bem diferente da dos países que hoje já estão começando a se mexer”, justificou o economista edit

247 - O ex-presidente do Banco Central, economista e empresário Armínio Fraga disse em entrevista ao jornal O Globo, neste sábado, 23, que está na hora de planejar a reabertura econômica do País, mas ainda não é hora de fazê-la. Ele disse que no Brasil, “está na hora de planejar, não está na hora de fazer”.

“As curvas aqui ainda não se inverteram, as tendências parecem ser de queda do fator R (que acompanha quantas pessoas são infectadas por cada um que está com o vírus), mas a nossa trajetória é bem diferente da dos países que hoje já estão começando a se mexer”, ressaltou.

Ele ressaltou que a reabertura tem que levar em conta que “o Brasil é um país extremamente desigual, com situações das mais variadas que vão além das cidades” e que o País tem “muitas pessoas vulneráveis por serem portadoras de doenças crônicas e outras comorbidades”.

Porém, ele ressalta que um abertura descoordenada “já uma certeza”, pois o governo federal de Jair Bolsonaro “não está presente”.

