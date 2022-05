Estadão ataca Lula com distorção sobre teto de gastos e responsabilidade fiscal

Apoie o 247

247 – O jornal Estado de S. Paulo voltou a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em editorial que defende o teto de gastos, medida adotada após o golpe de estado de 2016, que fracassou. O texto foi publicado após Lula dizer, em Juiz de Fora (MG), que acabará com o teto de gastos e que responsabilidade fiscal se faz com crescimento econômico, quando as receitas fiscais crescem mais do que as despesas – exatamente o que aconteceu em seu governo, permitindo a redução drástica da dívida pública.

"O ex-presidente, ao que parece, tem uma resposta mágica. No Twitter, Lula reafirmou seu descompromisso com a responsabilidade fiscal e indicou qual será, caso seja eleito, a receita de sua poção milagrosa", escreve o editorialista do jornal . "Uma coisa é Lula dizer que acabará com o teto de gastos se for eleito. Outra é conseguir, de fato, alterar a Constituição. Preocupa, no entanto, que os dois atuais favoritos nas pesquisas de intenção de voto para presidente, malgrado as acentuadas diferenças ideológicas, coincidam na rejeição ao teto. Mais do que nunca, é preciso que as forças moderadas do País se unam para convencer o eleitor de que a irresponsabilidade fiscal não é solução – é, ao contrário, a fonte de todos os problemas", finaliza o texto.

