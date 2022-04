“Estamos enfrentando mais da metade da população com algum tipo de insegurança alimentar”, diz técnica do Dieese

Apoie o 247

Por Gisele Agliardi, jornalista da Rede Estação Democracia - A alta do preço dos alimentos é assunto que está presente todos os dias na mesa dos brasileiros, ao passo que cada vez se tem menos produtos nela. O programa Espaço Plural - Debates e Entrevistas convidou Cláudio Pires Ferreira, advogado, presidente do Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor e presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, Claiton Colvelo, bacharel em administração, técnico em agricultura e Gerente Técnico da Ceasa, e Daniela Sandi, economista técnica do Dieese, responsável por pesquisas, análises e estudos socioeconômicos, para tratar deste assunto na tarde desta segunda-feira.

Para Daniela Sandi, este é um assunto que gera indignação, visto que a alta dos alimentos tem acontecido em todo o mundo, mas no Brasil a situação se agrava por ir na contramão dos outros países, até mesmo dos desenvolvidos: “governo deixou ao sabor do mercado e isso compromete o poder de compra (...) esta é uma política ultrapassada”, pondera a técnica do Dieese ao citar o abandono por parte do governo de políticas econômicas importantes, como a manutenção de estoques reguladores e valorização do salário mínimo.

O tema da segurança alimentar foi recorrente na fala dos convidados, política pública que trata da seguridade de acesso à alimentação em quantidade e qualidade. Cláudio Ferreira lembra que o poder de compra dos brasileiros diminui a cada dia e que até mesmo a dica de pesquisa de preço antes dada aos consumidores pode não ter mais diferença: “Em face da atual deterioração econômica, está difícil até para trocar de produtos - a alta é generalizada”, lembrando quando a população fazia trocas por produtos sazonais ou da carne vermelha por frango, e que hoje todos os produtos sofrem com grandes altas.

Claiton Colvelo lembra que na CEASA os produtores de legumes e verduras sempre enfrentam dificuldade com os ciclos de estiagem e temperaturas extremas que acometem nosso estado. Neste contexto, foi lembrado que o atual governo liberou o uso de muitos agrotóxicos, a maioria deles proibidos nos seus países de origem, dando ênfase à falta de outras políticas que fossem menos danosas à saúde, como circuitos curtos de produção e abastecimento para chegar alimentos de qualidade na mesa do consumidor. “O problema não é produção agrícola - somos um dos maiores produtores do planeta e ao mesmo tempo estamos enfrentando mais da metade da população em alguma situação de insegurança alimentar”, revela Daniela.

Assista às entrevistas no programa Espaço Plural - Debates e Entrevistas:

