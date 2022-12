Esteves, do BTG, entra em campo para reduzir resistências do mercado financeiro a Haddad

Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva manteve uma reunião com o banqueiro e presidente do Conselho de Administração do BTG, André Esteves, na quinta-feira, em Brasília edit

247 - O banqueiro André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG, disse ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que irá trabalhar para reduzir a resistência do mercado financeiro ao nome do ex-prefeito Fernando Haddad para chefiar o Ministério da Fazenda.

De acordo com o jornal Valor Econômico, a posição de Esteves foi comunicada a Lula durante uma reunião realizada na quinta-feira (1) em Brasília. No encontro, que foi acertado no final de semana por meio de um telefonema do ex-ministro Nelson Jobim ao presidente eleito, o banqueiro teria demonstrado que “já não opõe resistência” a uma eventual indicação para que Haddad fique à frente da pasta. Jobim, que também integra o Conselho de Administração do BTG, participou da reunião.

Ainda segundo a reportagem, a expectativa é que o nome do ex-prefeito seja anunciado para o comando do ministério no início da próxima semana.

