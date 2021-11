Esteves será investigado por uso de informação privilegiada a pedido da ABI

Durante conversa com clientes em outubro, revelada pelo 247, o banqueiro André Esteves revelou como influía na Câmara e no Banco Central edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou nesta quinta-feira (12) à Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido de investigação contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e contra o banqueiro André Esteves, dono do banco BTG Pactual.

Durante conversa gravada com clientes do banco, que foi gravada e divulgada com exclusividade pelo 247, Esteves revela como ele influi na Câmara e no Banco Central.

A ação encaminhada pela ministra Rosa Weber à PGR é de autoria da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). A entidade pede que sejam investigados os indícios do crime de uso indevido de informação privilegiada.

PUBLICIDADE

A conversa com o empresário se deu no mesmo dia da debandada de secretários do Ministério da Economia, após a pasta chancelar drible no teto de gastos proposto pela ala política do governo.

"Para quem não sabe, o secretário do Tesouro [do Ministério da Economia] acabou de renunciar, com mais 3 outros, tem mais 4 ameaçando. E eu atrasei um pouquinho porque o presidente da Câmara me ligou para perguntar o que eu achava [risos da plateia]. 'Arthur, vou dar uma palestra agora à tarde. Se quiser, dá um pulo aí. Mas não tá legal, né?", relatou o banqueiro a interlocutores.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE