'Estou sem a luz', diz Guedes ao ser questionado sobre presidência da Petrobrás

Sucessão no comando da Petrobras é uma incógnita após a desistência do economista e lobista Adriano Pires edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que "está sem a luz" sobre a sucessão no comando da Petrobras. Nesta segunda-feira (4), o economista e lobista Adriano Pires desistiu de ser presidente da Petrobrás, segundo fontes ligadas ao Planalto.

Guedes foi questionado por jornalistas se ele poderia "dar uma luz" sobre a questão da Petrobrás, durante participação em almoço do grupo Voto no Fairmont, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Ainda de acordo com fontes, a desistência de Pires foi após Rodolfo Landim desistir de assumir a presidência do conselho de administração.

Pires foi uma escolha do chamado centrão, que queria uma presidência da estatal com melhor comunicação no ano eleitoral, principalmente para explicar à população o reajuste no preço dos combustíveis.

Por enquanto, não foi feito nenhum comunicado formal sobre a desistência. Mas Pires avisou a ministros que não teria como assumir o cargo por conflitos de interesses em decorrência das empresas para as quais ele prestou serviços.

Adriano Pires foi indicado ppor Jair Bolsonaro para o cargo na semana passada, para substituir o general Joaquim da Silva e Luna. No domingo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já havia declinado do convite para o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa.

