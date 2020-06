EUA devem financiar compra de redes de 5G não chinesas pelo Brasil

247 – A recriação do Ministério das Comunicações não tem como finalidade apenas construir um seguro anti-impeachment com votos do centrão. Jair Bolsonaro também vai usar a pasta para tocar a licitação das frequências de 5G – da internet de altíssima velocidade – de forma alinhada com os interesses de Washington.

"Os Estados Unidos já discutem com o governo brasileiro e com empresas nacionais o financiamento para compra de equipamentos da Ericsson e da Nokia para a infraestrutura da rede 5G no Brasil. Segundo o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, esse tipo de financiamento é do interesse da 'segurança nacional' dos EUA", informa a jornalista Patrícia Campos Mello , na Folha de S. Paulo.

A ideia é evitar que empresas chinesas como a Huawei forneçam equipamentos às operadoras de telefonia brasileiras, para que seja possível “proteger os dados e a propriedade intelectual, e também as informações sensíveis das nações”, aponta ainda o embaixador.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.