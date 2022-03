EUA elogiam Brasil após voto alinhado a eles no Conselho de Segurança da ONU contra Rússia

Subsecretário para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA disse ter orgulho "de estar ao lado do Brasil"; agricultura brasileira depende de fertilizantes russos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário adjunto para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, Brian Nichols, elogiou o Brasil após o apoio à resolução do Conselho de Segurança da ONU que deplorou nos termos mais duros a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Pelo Twitter, o responsável pela diplomacia dos EUA na América Latina e no Caribe disse que Washigton “se orgulha de estar ao lado do Brasil para defender os direitos humanos de todos que estão na Ucrânia”.

O elogio do representante dos EUA acontece no mesmo dia em que o governo norte-americano anuncia o envio de uma delegação para conversar com o presidente Nicolás Maduro, na Venezuela. Os EUA parecem querer estreitar laços na América Latina, depois de uma mudança no cenário geopolítico com a decisão de Putin de exigir neutralidade da Ucrânia e o banimento do projeto de aceitar o país do Leste Europeu na Otan, o que colocaria mísseis a 300 quilômetros de Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Cada voto no Conselho de Direitos Humanos na ONU para responsabilizar o Kremlin pela terrível ação da Rússia na Ucrânia importa. Os EUA se orgulham de estar ao lado do Brasil para defender os direitos humanos de todos aqueles que estão na Ucrânia”, escreveu Nichols.

O comentário do secretário adjunto foi compartilhado pela Embaixada estadunidense no Brasil e pelo encarregado de negócios dos EUA no país, Douglas Koneff. O diplomata, que, desde a saída do embaixador Todd Chapman do Brasil, é o mais alto representante de Washington aqui, vinha pressionando o governo de Jair Bolsonaro (PL) a tomar uma posição mais dura em relação a Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, o conflito no Leste Europeu afeta diretamente os interesses econômicos do Brasil. Por conta da dificuldade de logística, a Rússia cancelou o envio de fertilizantes para o país. Rússia e Bielorrúsia são os maiores fornecedores desses produtos aos agricultores brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE