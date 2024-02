EUA investirão US$ 5 bilhões em política industrial voltada a semicondutores para enfrentar a China

Apoie o 247

247 – O governo de Joe Biden planeja lançar um consórcio de investigação de semicondutores no valor de US$ 5 bilhões (R$ 27,7 bilhões) para reforçar o design de chips e a inovação de hardware e contrariar os esforços chineses para capturar a vanguarda da indústria, segundo reportagem da agência Sputnik.

O consórcio planeja investir centenas de milhões de dólares no desenvolvimento da força de trabalho e oferecerá subsídios para pesquisas de semicondutores, disse o subsecretário de Comércio para Padrões e Tecnologia, Dr. Laurie E. Locascio, em uma entrevista citada pela Bloomberg.

Segundo a mídia, as autoridades estão trabalhando para evitar que a China se beneficie da investigação financiada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Casa Branca (NSTC, na sigla em inglês) ao mesmo tempo que preenchem lacunas no ecossistema de investigação dos EUA em áreas-chaves como embalagens e hardware, à medida que os componentes eletrônicos se tornaram um campo de batalha entre os EUA e a China.

"Eles estão investindo alguns dólares no design e na fabricação de chips na China agora, como nosso principal concorrente. Estamos claramente pensando muito, muito seriamente sobre como colocar as proteções certas em nossas oportunidades de financiamento – como protegemos a propriedade intelectual, como desenvolvemos programas de segurança de pesquisa", disse Locascio.

O subsecretário acrescentou que é cedo para dizer se essas regras de financiamento poderiam incluir a proibição de qualquer colaboração com pesquisadores ou universidades chinesas, mas acrescentou que as autoridades norte-americanas estão "focadas com olhar de laser" na segurança da pesquisa.

Pequim e Washington estão travando uma queda de braço global no setor de semicondutores, visto que os chips são essenciais para o mundo moderno e se tornaram uma ferramenta de guerra na busca pela liderança mundial.

