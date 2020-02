EUA reabrem mercado para carne in natura do Brasil

Sputnik Brasil - As exportações do produto foram suspensas em junho de 2017 em função de problemas com aplicação da vacina contra febre aftosa. A autorização para venda de carne in natura para os Estados Unidos havia sido obtida em 2016 após 15 anos se limitando a vender apenas carne cozida .

O governo comunicou que os produtores brasileiros poderão enviar carne bovina in natura a partir desta sexta-feira. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do ministério (Dipoa) deve enviar uma lista atualizada de estabelecimentos elegíveis certificados.

"Hoje recebemos com muita satisfação uma notícia esperada há muito tempo: a reabertura do mercado de carne bovina in natura do Brasil para os Estados Unidos. É uma ótima notícia, porque isso traz o reconhecimento da qualidade da carne brasileira por um mercado tão importante como o americano", disse a ministra Tereza Cristina, citada pelo portal G1.