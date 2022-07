Euro despenca e é negociado abaixo de US$ 1 dólar

Apoie o 247

ICL

247 - O euro caiu abaixo de um dólar e estava sendo negociado a US$ US$ 0,998 no Brasil no final da manhã desta quarta-feira (13). O valor é o menor já registrado em quase duas décadas. Ao longo do ano, o euro registra uma queda de 12% ante a moeda estadunidense.

A queda do euro veio na esteira da divulgação dos dados da inflação de junho nos Estados Unidos, que chegou a 9,1%, no acumulado em 12 meses, o maior patamar já registrado desde 1981.

Para conter a disparada inflacionária o FED [Banco Central dos EUA) deverá elevar a taxa de juros, valorizando os títulos da dívida e atraindo novos investimentos, o que acaba por impactar na valorização do dólar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O temor de uma recessão global por parte do mercado financeiro também tem aquecido a busca pela moeda estadunidense e influenciado o valor do câmbio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE