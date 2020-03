Europa já considera estatizar empresas para evitar falências

247 - O governo da Itália anunciou nesta terça-feira (17) que prevê a nacionalização da companhia aérea Alitalia, que enfrenta grandes dificuldades financeiras há vários anos. Seria parte de um pacote de medidas contra a pandemia do coronavírus. De acordo com a imprensa italiana, Roma, capital do país, prevê um fundo de 600 milhões de euros para o conjunto do setor aéreo nacional, no qual a Alitalia é predominante

O conselho de ministros "prevê a constituição de uma nova empresa totalmente controlada pelo ministério da Economia e das Finanças, ou controlada por uma empresa com participação pública majoritária, inclusive indireta", afirma um comunicado. As informações foram publicadas pela Agência AFP.

O ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, também afirmou que o governo está disposto implementar nacionalizações, para "proteger" as empresas ameaçadas pela pandemia de coronavírus por causas das paralisações de voos.

"Não hesitarei em utilizar todos os meios a meu alcance para proteger as grandes empresas francesas", disse em coletiva de imprensa. "Isto pode ser feito por meio da capitalização ou compra de participações. Inclusive posso usar o termo nacionalização se for necessário", acrescentou.