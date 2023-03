Europa tem queda em produção de grãos e carnes, o que pode ter impacto para o Brasil

Apoie o 247

247 - A produção de grãos da União Europeia (UE) diminuiu para 266 milhões de toneladas em 2022/23, um volume 7% inferior ao da média dos últimos cinco anos. A queda favorece a entrada de produtos brasileiros no continente, principalmente o milho. Os números foram publicados nesta quinta-feira (30) na coluna Vaivém das Commodities.

Uma produção menor de grãos em 2022/23 também força o bloco a importar 35 milhões de toneladas de cereais, aumento de 44% em comparação com a média dos últimos cinco anos. As exportações caíram para 44 milhões, 8% a menos no período.

As dificuldades no setor de proteínas forçam os europeus a importarem mais e a deixarem mais espaço para o Brasil em mercados ocupados por ela. A produção de carne bovina recuou 2% neste ano, obrigando os europeus a subir a importação da proteína da América do Sul.

Para 2023, a estimativa é que os europeus consumam, pela primeira vez, um volume de carne bovina inferior a 10 quilos (kg) por pessoa. Serão 9,9 kg.

