Evento reúne economistas dos pré-candidatos a presidente; Lula será representado por Guilherme Mello

247 - A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) realiza em Brasília em 15 de março um evento que reunirá os principais economistas dos pré-candidatos a presidente da República, informa a Folha de S. Paulo.

Participarão Guilherme Mello (Lula), Carlos da Costa (Jair Bolsonaro), Affonso Pastore (Sergio Moro), Nelson Marconi (Ciro Gomes), Zeina Latif (João Doria) e Elena Landau (Simone Tebet).

O tema do debate será desenvolvimento sustentável. No evento, a ABDE apresentará um documento com propostas sobre o tema aos economistas.

