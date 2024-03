Ex-executivos do Twitter cobram US$ 128 milhões de Elon Musk

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Quatro ex-altos executivos do Twitter decidiram entrar com uma ação judicial contra Elon Musk, alegando que o empresário reteve cerca de US$ 128 milhões em indenizações após demiti-los da empresa durante sua aquisição em 2022. Parag Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde e Sean Edgett, que foram dispensados quando Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões e o renomeou como "X", afirmam que o magnata não cumpriu as cláusulas contratuais que lhes garantiam compensações em caso de privatização da empresa.

Os executivos, cujos contratos previam o recebimento de indenizações caso o Twitter deixasse de ser uma empresa pública, argumentam que Musk não honrou essa obrigação quando fechou o capital da companhia em outubro de 2022. Eles afirmam que têm direito a um ano de salário mais prêmios em ações não adquiridas, conforme estipulado em seus acordos de trabalho, segundo reportagem do Valor.

continua após o anúncio

A ação judicial foi protocolada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia. Os ex-executivos também citam funcionários da SpaceX, outra empresa de Musk que atuou como departamento de recursos humanos do Twitter após a aquisição, como réus no processo. Eles acusam Musk de usar táticas para evitar o pagamento de indenizações, apesar de seus compromissos contratuais.

Os advogados dos executivos afirmam que Musk tem um histórico de reter pagamentos devidos e forçar as partes a buscar reparação na justiça. Este caso acrescenta-se a outras disputas legais entre Musk e seus ex-funcionários. Em outubro, um juiz de Delaware ordenou que Musk pagasse US$ 1,1 milhão em honorários advocatícios a esses executivos em resposta a investigações anteriores sobre a empresa.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: