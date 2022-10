Ex-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio declara apoio a Lula no segundo turno (vídeo)

Ao justificar o seu voto, o engenheiro Marcello Brito disse que o Brasil precisa de um "agronegócio sustentável, amazônia preservada e um País querido no exterior" edit

247 - O ex-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio Marcello Brito declarou apoio ao candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após encontro com Simone Tebet (MDB-MS). Ao justificar o seu voto, o engenheiro disse que o Brasil precisa de um "agronegócio sustentável, amazônia preservada e um País querido no exterior".

"Sinto vergonha de fazer a defesa de um País que se apresentava de uma forma tão diferente de sua história", disse Brito ao criticar Jair Bolsonaro.

Quem também declarou apoio ao ex-presidente foi Luis Fernando Crestana, um dos fundadores do movimento Vem Pra Rua.

De acordo com a pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (18), Lula continuou na primeira posição contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno marcado para o dia 30 de outubro.

O ex-presidente teve 48% dos votos válidos e Bolsonaro 43% no primeiro turno. Em terceiro lugar ficou Simone, com 4,2%, e Ciro Gomes (PDT) em quarto, com 3%.

