Ex-presidente da Caixa, Maria Fernanda Coelho vai ser a número 2 na Secretaria-Geral da Presidência

247 - A ex-presidente da Caixa Econômica Federal Maria Fernanda Coelho vai ser a secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. A informação foi publicada nesta quarta-feira (28) pelo Blog do Gerson Camarotti, no portal G1. Ela aceitou o convite feito por Márcio Macêdo, futuro secretário-geral da Presidência da República. A Secretaria-Geral tem como uma de suas funções a de cuidar das relações do governo com os movimentos sociais.

Entre as confirmações recentes para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estão a do senador eleito Renan Filho (MDB-AL), que será ministro dos Transportes, e a de Jader Filho (MDB-PA), que será responsável pela pasta das Cidades. As duas nomeações foram anunciadas nesta quarta.

Nessa terça, a equipe do futuro governo disse que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) será ministra do Planejamento. No mesmo dia, o senador eleito Camilo Santana (PT-CE), futuro da Educação, confirmou que a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), será a secretária-executiva da pasta.

Já foram anunciados nomes para ministérios como Fazenda, Gestão e Inovação, Portos e Aeroportos, Ciência e Tecnologia, Mulher, Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Cultura.

Outros ministérios tiveram nomes anunciados, como Trabalho e Emprego:, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Indústria e Comércio, Saúde, Educação, Advocacia Geral da União, e Controladoria-Geral da União.

Outras pastas com nomes anunciados foram Casa Civil, Defesa e Relações Exteriores.

