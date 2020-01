Ex-presidente da Caixa rebate Salim Mattar sobre banco na Venezuela

A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, comentou declaração do secretário do Ministério da Economia, Salim Mattar, que reclamou de a Caixa ter se associado a uma empresa venezuelana. Mattar disse também que o governo faz um pente fino para responsabilizar gestores que fizeram maus negócios com recursos públicos edit

247 - “Somos sócios de um banco da Venezuela, que, para a surpresa de ninguém, quebrou”, disse Mattar.

O Banco a que o secretário faz referência, foi herdado pela Caixa quando da incorporação do BNH, em 1986. O secretário poderá questionar seus pares no governo Bolsonaro, afinal, eram os militares que estavam no comando do país, comenta a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Maria Fernanda Ramos Coelho.