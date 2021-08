Ex-presidente do BNDES, Maria Silvia aponta que caos bolsonarista contamina expectativas empresariais

247 – A executiva Maria Silvia Bastos Marques, que já presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comandou o banco americano Goldman Sachs no Brasil, também assinou o manifesto da elite empresarial contra Jair Bolsonaro e explicou seus motivos. “A economia é feita de expectativas. Se você tiver um cenário previsível, se tiver um ambiente de estabilidade, isso contribui muito para a tomada de decisões, para os investimentos de médio e longo prazos”, disse ela, ao jornal Estado de S. Paulo .

“Você tem vários elementos que não contribuem para um ambiente desejável para a tomada de decisão e para novos investimentos”, acrescentou. “Participo de alguns grupos de discussão do momento do País, do futuro do País e foi onde tomei conhecimento deste manifesto. Chega um momento que é muito importante se manifestar, falar.”

